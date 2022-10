PvdA’er Nijboer stapt uit presidium Tweede Kamer na ‘voortdurende’ vragen over rol in Arib-onderzoek

Onderzoek naar Arib gaat door, ‘vendetta’ speelt volgens Bergkamp geen rol

Het externe onderzoek naar de meldingen over ‘grensoverschrijdend gedrag’ door voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib gaat gewoon door. ,,We zouden geen knip voor de neus waard zijn als we dit soort signalen niet zouden laten onderzoeken", aldus haar opvolgster Vera Bergkamp.

3 oktober