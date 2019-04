PVV’er Graus slaat om zich heen na beschuldiging van fraude met woonadres

Graus is momenteel verwikkeld in een nare echtscheiding met zijn voormalige partner. ,,Daarbij is al aangekondigd dat dit zou gebeuren, je kunt het één niet los zien van het ander. Daarnaast kwam ik normaal iedere week in Heerlen. Maar toen jullie journalisten daar gingen graven, ben ik dat adres gaan mijden. Dat is toch logisch! Om mensen daar te sparen. Ze hebben mijn moeder daar gewoon lastiggevallen, een bejaarde vrouw. Schandelijk!”



Volgens de PVV'er is sprake van ‘een hetze’ tegen hem. ,,Dit gaat verder dan alleen een rancuneuze ex.” Het in opspraak geraakte Kamerlid wil een onderzoek door het parlement naar zijn onkostenvergoeding. Hij hoopt daarmee zijn naam te kunnen zuiveren. ,,Als ik ooit wegga of weg moet, wil ik dat graag eervol doen.”



PVV-leider Wilders zegt geen reden te hebben om te twijfelen aan zijn partijgenoot.