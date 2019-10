PVV'er Sietse Fritsma vertrekt uit Tweede Kamer

,,Ik vertrek als trotse PVV’ er. Ik zal mijn collega’s en fractiegenoten enorm gaan missen’’, aldus Fritsma, die verder stelt dat hij zijn beste jaren aan de PVV heeft gegeven. ,,Maar ik heb nu behoefte aan een ander leven en een nieuwe uitdaging. Ik wil een onderneming beginnen en heb daar heel veel zin in.’’



Partijleider Geert Wilders heeft begrip voor Fritsma's beslissing, maar gaat hem naar eigen zeggen ‘enorm missen’. ,,Hij is een PVV-er van het eerste uur die furore maakte als woordvoerder Asiel en Immigratie, daar een boek over schreef en Minister Leers tijdens Rutte 1 vakkundig aanspoorde. Maar Sietse is behalve een gewaardeerde collega ook een vriend. Ik zal hem enorm gaan missen maar gun hem een nieuwe toekomst buiten de politiek en wens hem daarbij veel succes.’’



Fritsma zat sinds 2006 in de Kamer voor de PVV en voerde het woord op asiel en immigratie. Hij stond bij de laatste Kamerverkiezingen op de vijfde plaats van de partijkieslijst.



Fritsma zat tussen 2010 en 2011 in de gemeenteraad van Den Haag. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen was hij zelfs lijsttrekker in Den Haag, maar hij moest zijn werk in de raad neerleggen vanwege werkzaamheden in het parlement. Voor zijn politieke carrière was hij ambtenaar bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.