PVV: Pak vergunningen af van vervoersbedrijven die boerkaverbod negeren

Vieze kazernekeu­ken dicht: mariniers krijgen geen warme prak maar boterham

20 augustus De keuken van de marinierskazerne in Doorn is per direct gesloten vanwege viezigheid en achterstallig onderhoud. De elitemilitairen moeten nu tussen de middag een boterham eten. Om de manschappen tegemoet te komen, wil Defensie foodtrucks inhuren voor een warme hap.