PVV-spotje waarin Islam serie misdaden wordt verweten, is niet strafbaar

Maar ondanks dat is er is geen sprake van het beledigen van een groep mensen, er wordt ook niet aangezet tot haat, discriminatie of geweld en niemand wordt opgehitst om iets strafbaars te doen. Het OM zal niet tot vervolging overgaan. Tegen het filmpje waren 17 aangiften gedaan.



In het filmpje wordt in rode letters de tekst ‘ISLAM IS’ getoond. Daaronder volgt een lange opsomming: ‘discriminatie, geweld, terreur, vrouwenhaat, homohaat, jodenhaat, christenenhaat, onderwerping, gedwongen huwelijk, eerwraak, totalitair, doodstraf voor afvalligheid, sharia, dierenleed, onrecht, slavernij, dodelijk’. Bij deze laatste woorden druppelt bloed. Ook het PVV-logo wordt getoond.



Volgens het OM gaat het filmpje alleen gaat over de islam als godsdienst en niet over de aanhangers van die godsdienst. Omdat het niet over ‘een groep mensen’ gaat, is deze niet strafbaar.