PVV wil ministerschap Grapperhaus op laatste moment voorkomen

Wilders vindt Grapperhaus ongeschikt omdat die eerder heeft geschreven dat je jihadisten niet hun staatsburgerschap moet ontnemen. 'Integendeel, je moet ze laten terugkomen'. Wilders vindt de CDA'er daarmee 'eerder een gevaar voor de nationale veiligheid dan een minister van Justitie', zegt hij tegen het ANP.



De PVV-leider wil daarom vanavond nog een debat over het verslag van formateur Mark Rutte. Daar moet ook worden gestemd over de aanstelling van Grapperhaus. De kans dat zo'n debat er komt, is overigens bijzonder klein, omdat daarvoor steun van de meerderheid van de Kamer nodig is. Volgens Wilders hebben eerdere uitspraken van de CDA'er over hem niets te maken met het verzoek.



'Flutpolitiek'

De opmerkingen van Grapperhaus bleven niet beperkt tot het staatsburgerschap van jihadisten. Hij noemde daarnaast een aantal ideeën van premier Mark Rutte over normen en waarden 'flutpolitiek'. De kersverse politicus zei maandag na een gesprek met formateur Rutte dat hij als bewindspersoon een andere rol heeft dan als privépersoon en dat iedereen mag weten wat zijn privémening is.



Vanmiddag is het zogeheten constituerend beraad, waarin de taken van het kabinet worden verdeeld. Morgen is de presentatie van Rutte III.