QR-samenleving komt er, ondanks breed ongemak in Kamer: ‘Is dit testen om te pesten?’

Nederland zegt volgende week zaterdag de 1,5 meterregel vaarwel. Ondanks soms fel verzet kan de Tweede Kamer leven met de een-na-laatste halte op weg naar het oude normaal, zo bleek bij het coronadebat gisteren.

Terrassen moeten wel een vrijstelling krijgen van de bewijsplicht, vindt een meerderheid. Waarom moet je daar straks een QR-code laten zien ‘als in het park even verderop’ iedereen gewoon samenkomt, vindt onder anderen D66-Kamerlid Jan Paternotte. Dat is óók buiten, dus er is even weinig besmettingsrisico, redeneerde hij.

Dat een massale inzet van coronabewijzen nodig is, leidt tot ongemak bij Kamerleden. Partijen betwijfelen nut en noodzaak. Ook vrezen ze een tweedeling in de samenleving. ,,De 1,5 metersamenleving wordt ingewisseld voor de QR-samenleving”, zei Chris Stoffer (SGP). ,,Het kabinet slaat hiermee een gevaarlijke, heel gevaarlijke route in.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onder meer de PVV, Denk, Forum voor Democratie, SP en BBB zijn faliekant tegen het coronabewijs waarmee volledig gevaccineerden, negatief geteste of van corona herstelde personen naar de bioscoop, het theater of de kroeg kunnen. ,,Wordt dit testen om te pesten?”, vroeg Maarten Hijink (SP).

PVV-leider Geert Wilders herhaalde dat ‘de coronacrisis voorbij is’. ,,Stop hiermee. Nederland moet open. We moeten terug naar het oude normaal.” Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu stelde dat het coronabewijs ‘vaccinatiedrang en - dwang’ betekent. ,,Mensen die zich, om welke reden dan ook, niet willen laten vaccineren, zich niet willen laten testen, worden door dit kabinet buitengesloten. Dat is een schande, buitenproportioneel. Dat is tweedeling.”

De motie om het coronabewijs van tafel te krijgen van PVV, SP, PvdD, SGP, Volt, Denk, JA21, Forum, de Groep van Haga, BIJ1 en BBB kreeg steun van GroenLinks en ChristenUnie, maar dat was niet genoeg om het QR-systeem te blokkeren.

(Artikel gaat verder na de foto)

Volledig scherm Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), PVV-leider Geert Wilders en demissionair premier Mark Rutte in de Tweede Kamer tijdens een debat over de nieuwe coronaregels. © ANP

Zelfs bij voorstanders was de steun niet altijd van harte. Ongemak was merkbaar: is dit wel het juiste middel op het goede moment? In Denemarken zijn de coronabewijzen overboord gegooid, het Verenigd Koninkrijk houdt het middel ook liever nog even achter de hand. En hoe tijdelijk is het werkelijk? De avondklok zou ook ooit zo kort mogelijk worden ingevoerd en werd vaker verlengd. Joba van den Berg (CDA) zei: ,,Het toegangsbewijs moet echt tijdelijk zijn, echt zo kort mogelijk. Kunnen we de decembermaand in zonder een toegangsbewijs?”

Quote Het toegangsbe­wijs moet echt tijdelijk zijn, echt zo kort mogelijk Joba van den Berg, CDA-Kamerlid

Maar zoals vaker bij de corona-aanpak liet het kabinet zich niet vangen op een einddatum of precieze voorwaarden. Natuurlijk moet het coronabewijs ‘zo kort’ mogelijk gelden, maar garanties zijn er niet, herhaalden demissionair premier Rutte en minister De Jonge.

De Jonge noemde het QR-systeem ‘de minst ingrijpende maatregel’. ,,Door die coronatoegangsbewijzen krijg je juist géén tweedeling. We maken hiermee grotere groepen mogelijk. Gevaccineerden én ongevaccineerden kunnen op een veilige manier bij elkaar komen.’’

Salaris zorgpersoneel

De Tweede Kamer wil dat het kabinet volgend jaar 600 miljoen euro extra vrijmaakt voor salarissen voor zorgpersoneel. Het geld daarvoor moet opgehaald worden door een verhoging van de vennootschapsbelasting. De Jonge zei in een reactie dat een snelle loonstijging lastig te regelen is. Zo is het technisch gezien al te laat om nog meer geld vrij te maken, dus hij komt er later op terug.

Het kabinet zit in een lastige fase van de corona-aanpak. Het vertrouwen, frequent gepeild door het RIVM, was bij de laatste meting op een dieptepunt beland. Burgemeesters geven aan dat ze de nachtsluitingen - horeca moet dicht blijven tussen middernacht en zes uur ’s ochtends - lastig kunnen handhaven.

Als Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan premier Rutte in het debat confronteert met de lage vertrouwenscijfers, stelt hij dat Nederlanders best begrip hebben voor de corona-aanpak. Rutte: ,,Maar leiderschap is ook niet alleen sturen op peilingen.”

Volledig scherm Minister De Jonge Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks). © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.