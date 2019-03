Raad maant Dekker: let op privacy tbs-weigeraar

Inbreuk

De RSJ zegt nu echter dat het onterecht is dat de wet het mogelijk maakt complete dossiers in te kijken. Volgens de raad zouden alleen ‘diagnoses, behandelplannen en ontslagbrieven’ aan de tbs-onderzoekers moeten worden doorgegeven. De inbreuk op het ‘medisch beroepsgeheim moet zo beperkt mogelijk en daarmee proportioneel blijven’, schrijft de RSJ aan Dekker. Gespreksverslagen bijvoorbeeld zouden geheim moeten blijven. Volgens de RSJ is ‘er onvoldoende noodzaak voor overdracht van het gehele behandeldossier’. Gegevens die buiten het noodzakelijke vallen, zouden zelfs moeten worden vernietigd. Adviezen van de RSJ worden vaak opgevolgd door het kabinet, of aangehaald in de rechtbank.

Nieuw

Of dit het moeilijker maakt om tbs op te leggen, en om hoeveel gevallen dat zou kunnen gaan, is moeilijk te zeggen. De werkwijze voor zogenoemde tbs-weigeraars (verdachten die niet meewerken omdat ze bang zijn voor tbs) is vrij nieuw. Zo is er een speciale vleugel geopend waar zij nog beter kunnen worden geobserveerd en hoe vaak de wet van januari is toegepast, is nog onbekend.



In 2017 waren er 101 verdachten die volledige medewerking in het PBC weigerden, bij ongeveer een kwart van deze zaken kon toch een tbs worden opgelegd op basis van een proef met de extra observatie.