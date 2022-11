Raad van State: Afschaffen rechterlijke dwangsom in asielzaken mag niet

Het afschaffen van deze zogeheten rechterlijke dwangsommen is daarmee in strijd met Europees recht, oordeelt de Raad van State vanochtend. Sinds de zomer van 2020 hebben asielzoekers niet langer recht op dwangsommen. In maart en april oordeelden twee rechtbanken al dat dit tegen Europees recht is. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ging in hoger beroep bij de Raad van State. Die gaat daar voor één van de twee soorten dwangsom in mee.