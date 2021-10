Raad van State: Kabinet moet nú extra klimaatmaatregelen nemen

Nederland ligt niet op koers om de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te halen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verwacht dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 38 tot 48 procent is gedaald ten opzichte van 1990. Daarmee wordt het streefdoel van 49 procent niet gehaald. In 2050 mag Nederland volgens de Klimaatwet helemáál geen broeikasgas meer uitstoten.

,,De Klimaatwet heeft alleen betekenis als regering en parlement zich daaraan willen houden’’, zegt vice-president Thom de Graaf van de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van het kabinet. ,,Het is zorgelijk als dat niet gebeurt. De aanpak van de klimaatcrisis en de noodzakelijke energietransitie kunnen niet in de wacht worden gezet.’’

Sinds 2019 oordeelt de Raad van State jaarlijks over de klimaatplannen van de overheid. Ook nu krijgt het kabinet een onvoldoende. Dat het kabinet demissionair is, ontslaat het niet van de plicht ‘om te doen wat nu nodig is’. Volgens de Raad van State moet er een minister van Klimaat komen en moeten de doelen in de Klimaatwet zo snel mogelijk worden verhoogd.

Formatie

Het Nederlandse klimaatbeleid heeft wél effect - de tussenstand is iets gunstiger dan vorig jaar - maar het is nog lang niet genoeg, zo heeft het PBL berekend. Als de nieuwste Europese klimaatvoorstellen - ook wel ‘Fit for 55’ getiteld - uitgevoerd moeten worden, moet er nóg een tandje bij.

Demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz (VVD, Klimaat) erkent dat extra maatregelen nodig zijn. Maar volgens haar zijn de laatste PBL-cijfers minder rooskleurig dan de werkelijkheid. Zo heeft het PBL de op Prinsjesdag aangekondigde klimaatinvestering van 7 miljard euro niet meegeteld. Dat geld gaat onder meer naar zonne- en windparken en subsidies voor woningisolatie en hybride warmtepompen.

Op de formatietafel liggen méér nieuwe klimaatplannen, zo zeggen Haagse bronnen. Of met die plannen de klimaatdoelen wel worden gehaald, is nog onbekend.

Gastekort

Het PBL waarschuwt ook voor problemen met de gaslevering in Nederland. In 2010 was de nationale gasproductie (81 miljard kubieke meter) nog anderhalf keer zo groot als het nationale verbruik. Door de sluiting van gasvelden is van die eigen productie in 2030 waarschijnlijk slechts 7 miljard kubieke meter over. Het merendeel van het gas komt dan uit het buitenland. Biogas en waterstof zullen tot 2030 geen rol van betekenis spelen in Nederland, zo verwacht het PBL.

Komende maandag begint een grote klimaattop in Glasgow. Verschillende landen kondigden afgelopen maand extra maatregelen aan. Zo wil Australië, de grootste steenkool-exporteur ter wereld, klimaatneutraal worden. China, de grootste vervuiler en tegelijkertijd de grootste vergroener, zegt geen kolencentrales meer in het buitenland te financieren. Maar alle goede voornemens zijn nog niet genoeg om de stijging van de temperatuur onder de gewenste 2 graden te houden, zo berekende de milieuorganisatie van de Verenigde Naties.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.