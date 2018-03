Raad van State maakt gehakt van voorstel halvering collegegeld

Het kabinet heeft het wetsvoorstel vrijdag, na afloop van de ministerraad, naar de Tweede Kamer gestuurd. Als het aan de Raad van State lag, was dat niet gebeurd. De opmerkingen van het adviescollege zijn ‘van dien aard dat zij adviseert het voorstel niet aan de Tweede Kamer te zenden dan nadat daarmee rekening is gehouden’.



Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven, die in het kabinet verantwoordelijk is voor de wet, houdt vol dat het ‘forse’ bedrag van het collegegeld (komend studiejaar 2.060 euro) een drempel is en dat verlaging ‘de toegankelijkheid kan verbeteren’. ,,De drempelverlaging is voor iedereen betekenisvol”, zo schrijft de minister in een reactie op het Raad van State-advies.