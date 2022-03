Raadslid dat je paspoort checkt in stembureau: mag dat straks niet meer? ‘Alsof het allemaal verdacht is’

Flinke daling aantal lokale partijen op stembiljet grote steden, landelijk juist lichte toename

Het aantal lokale partijen dat in grote steden meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen lijkt op zijn retour. In de tien grootste Nederlandse gemeenten is het aandeel lokale lijsten sinds 2014 gedaald van 53 naar 33 procent. Dat blijkt uit een door ANP en LocalFocus uitgevoerde analyse van de kieslijsten.

1 maart