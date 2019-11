Rechtbank: Grapperhaus moet beter zoeken naar documenten zaak Wilders

video Militaire vakbond steunt aangifte tegen Denk: ‘Hier is een grens overschre­den’

12:09 Militaire vakbond ACOM staat vierkant achter de aangifte die wordt gedaan tegen Denk-kamerlid Selcuk Öztürk. Hij beschuldigde Nederlandse militairen in een debat over burgerslachtoffers van moord. Volgens voorzitter Jan Kropf is hier echt een grens overschreden. ,,Voor heel veel militairen is dit een mes in de rug.’’