Regeerakkoord in begrijpelijke taal: zo snapt iedereen wat de plannen zijn

Het 'nieuwe' regeerakkoord, bestaande uit slechts vier pagina's, werd vanmorgen door D66-leider Alexander Pechtold overhandigd aan twee taalambassadeurs, die voorheen laaggeletterd waren. Een van hen droeg als dank een zelfgeschreven gedicht voor aan de politicus.



,,Er is in Nederland een grote groep mensen die moeite heeft met het voorlezen aan hun kind, het lezen van de ondertitels van een tv-programma of een boek voor school”, aldus Pechtold. ,,D66 wil dat iedereen mee kan doen. Daarom hebben we, in samenwerking met vertaler Merel van Beeren, het regeerakkoord hertaald naar een begrijpelijke versie. Zo kan iedereen zien wat de plannen van dit kabinet voor hem of haar betekenen.”



Merel Heimens Visser, directeur van Stichting Lezen & Schrijven, is blij met de begrijpelijke taal in de nieuwe variant. ,,Het regeerakkoord is voor alle Nederlanders, dus dan moet iedereen ook kunnen begrijpen wat de plannen zijn. Nu gaan de ministers aan de slag met het uitwerken van deze plannen. Wij willen ze hierbij oproepen rekening te houden met de laaggeletterden in Nederland. In hun beleid en bij het uitleggen ervan.”