Regels voor bijstand versoepeld: tot 1200 euro aan giften

Mensen in de bijstand mogen straks giften ontvangen tot 1200 euro per jaar, zonder dat zij daarom gekort worden op hun uitkering. Het is een van de ruim twintig maatregelen waarmee het kabinet de scherpe kantjes van de zogeheten Participatiewet wil afhalen.

Het wordt daarnaast makkelijker om vanuit de bijstand aan het werk te gaan en er komen ruimere mogelijkheden voor het geven van mantelzorg. Verantwoordelijk minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) wil dat met deze aanpassingen ‘niet regels, maar de mens’ centraal komt te staan.

Lees ook ChristenUnie: Geef niet meteen boete bij boodschappen in de bijstand

,,Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen”, aldus Schouten. ,,Het liefst via werk. Voor wie dat niet mogelijk is, moet er een goed vangnet zijn.” De bewindsvrouw stelde eerder al vast dat de Participatiewet zo’n vangnet biedt, maar dat de strenge regels in de praktijk niet altijd uitpakken zoals ze zijn bedoeld.

Boodschappen

In 2020 ontstond er discussie, tot in de Tweede Kamer aan toe, over een conflict rond een vrouw met een bijstandsuitkering uit de gemeente Wijdemeren (Noord-Holland). Zij moest ruim 7000 euro terugbetalen omdat haar moeder af en toe boodschappen voor haar deed. De vrouw schond volgens de gemeente de inlichtingenplicht door dit niet te melden.

De rechter verlaagde de vordering op de vrouw uiteindelijk in hoger beroep: ze moest alsnog 2835 euro betalen.

Verdere versoepelingen

Inmiddels zijn er meer gemeenten in Nederland die mensen in de bijstand toestaan om in meer of mindere mate giften te ontvangen. Meestal gaat het om een bedrag tot 1200 euro dat mensen in de bijstand niet meer hoeven te melden.