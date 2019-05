Regeringsleiders gaan ‘door dik en dun’ voor sterkere EU

Honderden miljoenen extra voor jeugdzorg

8 mei Het kabinet trekt honderden miljoenen extra uit voor jeugdzorg. Daarmee komt het tegemoet aan de klacht van gemeenten dat zij te weinig geld hebben voor hulp aan jongeren met psychische of gedragsproblemen. Dat staat in de Voorjaarsnota die later deze maand openbaar wordt, bevestigen bronnen in Den Haag.