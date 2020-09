Regio's mogelijk op ‘oranje’: kabinet komt met extra coronamaatregelen

Komende dinsdag zou De Jonge een regionaal ‘corona-alarmsysteem’ lanceren, maar omdat het aantal besmettingen zo snel oploopt haalt hij dat naar voren. Vandaag werd het dagrecord weer gebroken met 1542 vastgestelde besmettingen over de afgelopen 24 uur.

Het kabinet gaf al eerder aan dat er regionale stappen zouden worden gezet als het coronavirus weer te veel oplaait. Dit om te voorkomen dat het hele land opnieuw in lockdown moet. Daarvoor is een zogeheten escalatieladder in het leven geroepen die per regio aangeeft hoe het daar staat met de verspreiding.



Het waarschuwingssysteem werkt met drie treden: waakzaam, zorgelijk en ernstig. Bronnen rond het kabinet houden er rekening mee dat meerdere regio’s vrijdag al een ‘oranje’ status krijgen. Dan zijn ook extra maatregelen nodig. Op het zogenoemde coronadashboard staat een aantal criteria.



Als regio's bepaalde waardes overstijgen, is er reden tot zorg. Voor het aantal besmettingen is die signaalwaarde 7 besmettingen per 100.000 inwoners. In onder meer Amsterdam-Amstelland (24,3), Rotterdam-Rijnmond (20,3) Haaglanden (15,3), Kennemerland (11,5), Hollands Midden (9,3) en Utrecht (8,6) zijn er teveel besmettingen.

Randstad

Momenteel zijn de besmettingen met name hoog in de Randstad: met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag als koplopers. De gemeente Amsterdam telde 239 nieuwe gevallen, iets minder dan het record van 246 gisteren. Het aantal gemelde besmettingen in Rotterdam steeg van 100 naar 163. Eveneens een record. Den Haag telde er 117.

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken geeft voor Noord- en Zuid-Holland vanaf vrijdag het reisadvies ‘rood’ af. Belgen die vanaf 16.00 uur die dag meer dan 48 uur in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag verblijven, moeten na terugkeer verplicht een coronatest ondergaan en in quarantaine. Daarnaast kleuren de provincies Groningen, Noord-Brabant, Utrecht, Limburg, Gelderland en Flevoland oranje, wat inhoudt dat een coronatest en isolatie na terugkeer worden aangeraden.

Onrustig

Viroloog Marion Koopmans (Erasmus MC Rotterdam) noemt extra maatregelen in regio's waar de besmettingen oplopen, ‘niet meer dan logisch.’ ,,Hier zat ik al op te hopen, want ik word erg onrustig van de flinke stijging van het aantal positieve gevallen. Het is verstandig voor een regionale aanpak te kiezen aangezien er grote verschillen zijn in het land.’’

Wat voor extra maatregelen er worden afgekondigd, is nu nog niet duidelijk, maar Koopmans kan zich voorstellen dat er vooral naar groepen wordt gekeken waar het virus behoorlijk toeslaat, zoals ,,Is het bijvoorbeeld verstandig om hospiteeravonden voor studenten door te laten gaan in steden als Amsterdam en Rotterdam?’’

