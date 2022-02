Reisadvies Oekraïne op rood: ‘Verlaat het land zo snel mogelijk’

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders op om nu te vertrekken uit Oekraïne. ‘De veiligheidssituatie was al zorgelijk, en is de afgelopen dagen steeds verder verslechterd. In overleg met de verschillende bondgenoten neem ik nu deze stap en roep alle Nederlanders op Oekraïne te verlaten.’

Van de ambassade blijft alleen ‘een minimale bezetting’ over en die verhuist van Kiev naar het westelijker gelegen Lviv. Vanuit die post kan de ambassade noodhulp bieden, zoals noodvisa en laissez-passers. Het nieuwe reisadvies waarschuwt dat de veiligheidssituatie in Oekraïne ‘heel snel slechter’ kan worden. ‘Er zijn op dit moment nog voldoende commerciële vluchten beschikbaar. Houd er rekening mee dat de ambassade u in rood gebied minder goed of helemaal niet kan helpen’, zo valt in het nieuwe reisadvies te lezen.

Ook wordt Nederlanders ontraden om nu nog naar het land te reizen, blijkt uit het reisadvies. ‘Wat uw situatie ook is: reis er niet naartoe.’ Het ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt dat zij reizigers die in de problemen komen ‘niet of waarschijnlijk niet’ kan helpen.

Oranje

Tot vandaag was alleen het oosten van Oekraïne 'rood’ op de kaart van Buitenlandse Zaken. Daar woedt sinds 2014 een oorlog tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger. De rest van het land was, ondanks de steeds toenemende dreiging uit Rusland, nog ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen). Oekraïne maande gisteren nog tot kalmte en stelde dat ‘destabiliserende handelingen’ moeten worden voorkomen.

Volgens de Verenigde Staten zou een Russische invasie op ‘ieder moment’ kunnen plaatsvinden, mogelijk zelfs tijdens de Olympische Spelen in Peking. De Amerikanen begonnen vandaag met het terugtrekken van hun ambassadepersoneel.

Eerder riep de VS al Amerikanen op Oekraïne te verlaten. Nederland deed dat gisteren nog niet. De Nederlandse ambassadeur in Kiev drukte Nederlanders gisteren wel op het hart om te overwegen of hun verblijf nog noodzakelijk is. Ook de Belgen, Duitsers en Britten roepen hun staatsburgers op hun aanwezigheid in Oekraïne te heroverwegen.