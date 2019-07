Religiegezant Buitenlandse Zaken aan de slag

Megapro­ject verbreding Ring Utrecht prullenbak in, grote strop kabinet

17 juli De geplande verbreding van de ring rond Utrecht mag niet doorgaan. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter in ons land, heeft het megaproject in de prullenmand gegooid. Het kabinet is geschokt over het besluit. ,,Dit is een zware tegenvaller”, aldus verkeersminister Van Nieuwenhuizen.