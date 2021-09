Remkes krijgt dezelfde boodschap van links: ‘Wij willen samen in kabinet, maar gaan niet gedogen’

,,We hebben nogmaals aangegeven dat er wat ons betreft een kabinet komt dat kan stoelen op een meerderheid. Het is geen nieuws, maar een minderheidskabinet is wat ons betreft niet aan de orde”, zei Lilianne Ploumen (PvdA) na afloop van haar gesprek. Ze schoof -uiteraard- samen aan met GroenLinks-leider Jesse Klaver, gezien hun innige formatiesamenwerking.



Klaver zei dat een minderheidsverbond van VVD, CDA en D66 (als dat het wordt), niet op gedoogsteun van de tandem PvdA-GL hoeft te rekenen. ,,Wij willen vanmiddag gewoon nog beginnen met gesprekken voor een meerderheidskabinet. Als het een minderheidskabinet wordt, ligt er voor ons geen rol. We zien het dan wel in de Tweede Kamer. Dan sturen ze wetsvoorstellen daarheen en zien we het wel. We gaan niet gedogen.”