Remkes: Lelystad Airport niet van de baan

,,Want de mer-procedure (een verplichte rapportage over de impact op het milieu van een plan of besluit, red.) voor Lelystad Airport hoeft niet over, maar moet wel gerepareerd worden en aangevuld worden met elementen die wij in beeld brengen.”



Remkes erkent dat deze wijzigingen ‘natuurlijk enige tijd’ kosten, terwijl verkeersminister Van Nieuwenhuizen recent nog zei dat zij Lelystad Airport het liefst dit najaar ziet opengaan. ,,Daar gaat de minister over, daar moet u haar op aanspreken”, aldus de commissievoorzitter.



Hoelang er exact nodig is om het huiswerk over de stikstofuitstoot en -maatregelen voor Lelystad Airport af te ronden, weet Remkes niet. ,,Die vraag moet door Schiphol worden beantwoord.” Schiphol Group is de eigenaar van de regionale luchthaven. Daarnaast is de opening van Lelystad Airport ook een politieke afweging, beseft hij.