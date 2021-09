Remkes vroeg: En wat nu dan? Daarna keek iedereen naar het plafond

Interview Grapper­haus over aanpak georgani­seer­de misdaad: ‘Criminelen zijn nu zo sociopaat geworden’

22 september De moord op Peter R. de Vries bewijst dat er nog geen grip is op de georganiseerde misdaad. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) krijgt dus andermaal extra geld. Maar of dat gaat helpen? ,,Niemand had me bij mijn aantreden verteld dat er 17.000 agenten met pensioen zouden gaan.”