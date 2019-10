Renovatie Binnenhof mogelijk jaar vertraagd

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken heeft dat maandagavond laat aan de Tweede Kamer laten weten. Het is een fikse tegenvaller: de renovatie van het Binnenhof zou eind 2020 moeten beginnen en vijf jaar later klaar zijn. Binnen een paar dagen verwacht Knops te laten weten of dat schema nog wel haalbaar is.

Stikstofcrisis

De dreigende vertraging heeft meerdere oorzaken. Door de stikstofcrisis in Nederland ligt ook de renovatie van het Binnenhof stil en is nog onduidelijk of het werk volgend jaar wel kan beginnen. Verder is er grote krapte in de bouw: er is een tekort aan personeel en voor bouwmaterialen gelden lange levertijden.