Renovatie Binnenhof riekt naar vriendjespolitiek

Wil­ders-beveiliger voor de rechter: ‘Hij deed slechts stoer’

9:00 Voormalig politieagent Faris K. verschijnt vandaag voor de rechter omdat hij in 2017 de woonplaats, de beveiliging en details over het vervoer van Geert Wilders heeft doorgespeeld aan bekenden van hem. Het OM komt vandaag met de strafeis tegen K. Verslaggever Tobias den Hartog is aanwezig in de rechtbank in Den Haag. Zijn tweets zijn onderaan dit artikel te volgen.