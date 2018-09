Rente op studieleningen omhoog, studenten woest

Staatsse­cre­ta­ris negeert Kinderom­buds­man in zaak Lili en Howick

10:56 Het kabinet is niet plan om de Armeense kinderen Howick en Lili in Nederland te laten blijven. Staatssecretaris Harbers zei vanmorgen dat de zaak acht keer juridisch is beoordeeld en dat de uitkomst steeds was: Armenië is een veilig land.