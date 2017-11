Reorganisatie politie: te snel, duurder en niet per se beter

Het jongste oordeel over de vorming van Nationale Politie sinds 2013 is al met al weinig rooskleurig. Een speciale commissie die hierover vanmiddag met een oordeel kwam, is misschien nog het meest verontrust over de prestaties van de politie. Of Nederland veiliger is geworden, kan niemand dus vaststellen. De minister noch de korpsleiding beschikken over ‘gebundelde data’ om een beeld te kunnen hebben van het ‘presterend vermogen’ van de politie. Hooguit zeggen de onderzoekers dat ‘de prestaties er over het algemeen niet op achteruit zijn gegaan’. Maar een scherp overzicht ontbreekt. ,,Dat moet beter.'' Dat is pijnlijk, omdat de hele operatie van honderden miljoenen juist gericht was op een ‘veiliger Nederland’. Wat de effecten zijn van de opgelegde bezuiniging van 19 procent, weet overigens ook niemand.



De onderzoekers ontdekten bovendien dat de ICT er nog slechter aan toe was dan men al dacht. Ironisch genoeg waren computerstoringen de directe aanleiding dat nationalisering van de politie –al jaren een sluimerende wens- van de grond kwam. Toenmalig minister Ivo Opstelten ramde daarna –met hulp van een gewillige Tweede Kamer- de hervorming er doorheen, maar de werkelijkheid bleek ‘taaier en stroperiger’.