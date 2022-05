Rijkswaterstaat schikt geschil Afsluitdijk voor 238 miljoen euro

Daarmee is een geschil met de bouwers nog niet helemaal beslecht. Een commissie gaat nog kijken naar andere meningsverschillen. Dat gaat Rijkswaterstaat maximaal 87 miljoen euro kosten. Dat bedrag is al wel in die 221 miljoen euro verrekend.

Cruciale informatie

De renovatie zou in het jubileumjaar 2022 zijn afgerond, volgende week ligt het bouwwerk er 90 jaar. Maar eerder vandaag meldde de Volkskrant, dat Rijkswaterstaat al in mei 2018, bijna een jaar voor de start van de renovatie van de Afsluitdijk, wist dat de dienst cruciale informatie over het hoofd had gezien. Het gaat over informatie over de zogeheten ‘hydraulische randvoorwaarden’. Een scenario waarbij bij relatief laag water toch hoge golven in het IJsselmeer kunnen ontstaan.