Rijscholen onder de loep na ‘signalen’ over misstanden

Roemer is aangesteld op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Zij constateert dat er de laatste jaren steeds vaker foute praktijken plaatsvinden in de rijschoolsector.

Het gaat dan onder meer om financieel wanbeleid, fraude door rijscholen bij theorie- en praktijkexamens of onjuiste voorlichting aan consumenten over bijvoorbeeld slagingspercentages of de inhoud van examens en opleiding.