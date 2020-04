RIVM: Steeds minder nieuwe verpleeghuizen met corona

Reconstructie Hoe de paasdeal van 50Plus als een kaarten­huis in elkaar stortte

14 april De top van 50Plus kwam op tweede paasdag bijeen om een einde te maken aan onrust over de ambities van voorzitter Geert Dales en de besluitvorming richting de verkiezingen. Nog geen dag later zegde het leeuwendeel van de Kamerleden het vertrouwen in Dales op. De paasdeal van de partij stortte zo als een kaartenhuis in elkaar.