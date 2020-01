Roerig jaar met bonje en winst, maar Baudet kijkt het liefst vooruit

Het worden eenzame maanden voor ‘Dura­cell-konijntje’ Rutte

3 januari We blikken dagelijks terug of kijken vooruit met twintig verhalen. Deze keer: Mark Rutte. De komende maanden telt de premier zijn knopen: gaat hij door of niet? Hij zegt de keus geheel zelfstandig te maken. Maar de vraag is of hij wel iets te kiezen heeft.