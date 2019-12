Roger schreeuwde door debat toeslagenaffaire: Mijn hele leven is naar de klote

VideoDe problemen met de kinderopvangtoeslag kregen vandaag in de Tweede Kamer een nieuw gezicht: Roger. De man moest emotioneel de zaal verlaten tijdens een verhit debat over de kwestie. Hij vecht naar eigen zeggen al veertien jaar tegen het grote onrecht dat hem is aangedaan.

Kamervoorzitter Arib sprak de man aan omdat hij zeer rumoerig was tijdens het debat. Ze sprak begrip uit voor zijn situatie, maar voegde eraan toe dat de orde bewaard moest blijven. Waarop hij schreeuwde: ,,Mijn hele leven is naar de klote.” De man verliet vervolgens in tranen de vergaderzaal, onder begeleiding van een bode.

Roger legde in de wandelgangen uit: ,,Ik ben de afgelopen veertien jaar diverse keren ontslagen. Auto‘s in beslag genomen, deurwaarders aan de deur, het heeft me mijn huwelijk gekost, het heeft me mijn huis gekost.”

In de pauze die daarop volgde sprak de betrokken staatssecretaris, Menno Snel (D66), de man aan. De bewindsman sprak uit dat hij de boosheid van Roger goed snapt. Maar die heeft het wel gehad met beloften en goede bedoelingen van politici. Roger: ,,Het is allemaal leuk voor de bühne, maar ik koop daar niks voor. Ook na vandaag zal ik in dit pakket blijven zitten.”