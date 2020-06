Rol Bijleveld voorkomt nieuwe oorwassing Visser in kazernedebacle

Bijlevelds bemoeienis kwam aan het licht in een artikel in de Volkskrant van zaterdag. Daaruit bleek dat de CDA-bewindsvrouw gesprekken had gevoerd met de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar Doorn onder valt, en burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, die ook wel oren had om de marinierskazerne naar zijn stad te halen. Visser erkende gisteren in een Kamerbrief dat Bijleveld bij het ‘gehele proces’ betrokken was rond het terugdraaien van de verhuizing van de kazerne naar Vlissingen.