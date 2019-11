‘Routeplanner mag automobilist niet meer langs school sturen’

,,Tegenwoordig gebruiken we allemaal Waze, Google Maps en TomTom", vertelt Kamerlid Stieneke van der Graaf. ,,Ontzettend handig natuurlijk. Maar er zit ook een keerzijde aan. We maken daardoor veel meer gebruik van kruip-door-sluip-door-routes die daar helemaal niet op berekend zijn.”

De Vlaamse minister van Mobiliteit heeft onlangs al in België aangekondigd dat ze binnen afzienbare termijn afspraken wil maken over het gebruik van sluiproutes via scholen of sportclubs door slimme gps-systemen. Dat zou een belangrijke stap zijn in het verbeteren van de verkeersveiligheid.