Ruim 500.000 Nederlanders verliezen groen vinkje: Kamer akkoord met houdbaarheidsdatum QR-bewijs

CORONAPASZeker een half miljoen Nederlanders verliezen vanaf vrijdag hun groene vinkje in de CoronaCheck-app. De Tweede Kamer steunt de beperkte houdbaarheidsdatum die het kabinet voorstelt voor mensen die geen boostprik hebben gehad of langer dan 180 dagen geleden besmet zijn geraakt. ‘Te veel mensen staan nu voor een voldongen feit.’

Er was felle kritiek, maar een nipte meerderheid van de partijen steunt toch het plan voor een beperkt geldige QR-code, zo bleek woensdagmiddag tijdens de stemming in de Tweede Kamer. De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU kregen slechts steun van solo-Kamerlid Liane den Haan, verder is de volledige oppositie tegen.



Het kabinet scherpt de regels voor het coronatoegangsbewijs aan omdat de immuniteit afneemt naarmate de besmetting of vaccinatie langer geleden is. De termijnen worden meer gelijkgetrokken met andere EU-landen, stelt het kabinet.

Zeker een half miljoen Nederlanders gaan dat meteen merken. Want mensen die geen boostervaccin hebben gekregen en langer dan 270 dagen geleden hun eerste vaccinatieserie hebben afgerond, verliezen hun QR-code vanaf vrijdag. Zij moeten dan eerst een toegangstest doen voordat ze naar de bioscoop of het café kunnen. Volgens schattingen van minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) komen ruim een half miljoen Nederlanders hierdoor vrijdag al in de knel. In totaal hebben 5 miljoen volwassenen wel de eerste vaccinatieserie afgerond en niet hun boosterprik gehaald, zij verliezen op termijn dus allemaal hun groene vinkje.

Ook de geldigheidsduur van de coronapas na genezing wordt beperkt: in plaats van één jaar krijgen mensen nog slechts een half jaar na herstel van het virus een groen vinkje via het zogenoemde herstelbewijs. Voor de 8 miljoen volwassenen die al wel een boosterprik hebben gehaald, verandert er vooralsnog dus niets. Hun toegangsbewijs blijft overal geldig. Ook kinderen tot 18 jaar hebben niet per se een boosterprik nodig om hun coronapas te houden.

Kritiek

Een flink deel van de Tweede Kamer probeerde de beperkte houdbaarheidsdatum van de QR-code vandaag te blokkeren. Onder meer PvdA en SP steunden een motie hierover van Pieter Omtzigt en SP-Kamerlid Maarten Hijink. ,,Kun je wel zo'n sanctie invoeren terwijl ook na twee vaccinaties de bescherming tegen ziekenhuisopname groot is", zegt Hijink. ,,Volgens het kabinet zijn mensen ook na de eerste twee prikken nog altijd voor zo'n 85 procent beschermd tegen ziekenhuisopname. Dat is echt behoorlijk, zonder de boosterprik dus. Zijn deze mensen dan zo slecht beschermd dat je kunt stellen dat ze een groot risico vormen en dus geen groen vinkje mogen krijgen?”

Andere landen hanteren andere regels

Diverse landen hanteren afwijkende regels. Zo besloot Oostenrijk het herstelbewijs voorlopig nog 210 dagen geldig te laten zijn, zodat veel toeristen nog ongehinderd op wintersport kunnen. In België zijn het vaccinatie- en het herstelbewijs vanaf 1 maart nog slechts 150 dagen geldig. En in Duitsland geldt een herstelbewijs maar 90 dagen.

In Frankrijk krijgen mensen een groen vinkje tot 7 maanden na vaccinatie, in Denemarken stopt de regering met het coronatoegangsbewijs.

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld schaarde zich ook achter de motie tegen de beperkte geldigheidsduur van de coronapas: ,,Het is logisch dat er een termijn zit aan het coronatoegangsbewijs, maar dit is niet goed gecommuniceerd. Te veel Nederlanders staan nu voor een voldongen feit.” Onder meer het zorgpersoneel dat vorig jaar voor 1 mei al volledig gevaccineerd was en geen boosterprik wilde, heeft nu een probleem.

Fracties vroegen om coulance, maar Kuipers gaf dus niet mee, zo bleek dinsdag al tijdens het debat over de vierde verlenging van de tijdelijke coronawet. ,,Helaas weten we dat de bescherming na vaccinatie of genezing toch afloopt. Daarom besloot de Europese Commissie in december al dat de geldigheidsduur van de coronapas na volledige vaccinatie tot 270 dagen beperkt wordt en 180 dagen na genezing. Wij als kabinet willen die termijnen gelijkstellen, dat lijkt ons verstandig.” Hij wees erop dat dit voornemen al in december en januari beschreven is in Kamerbrieven en besproken is in debatten.

Volledig scherm © ANP

Kijk onze video's over de coronavaccins in onderstaande playlist: