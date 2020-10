Ruime meerderheid Senaat steunt wet over app CoronaMelder, vanmiddag stemming

GGD Twente hoopt dat CoronaMel­der snel wordt uitgerold

4 oktober ENSCHEDE - GGD Twente is positief over de app CoronaMelder maar durft nog niet te zeggen in hoeverre ze een bijdrage levert aan het indammen van het virus. Daarvoor is het nog te vroeg, zegt Triston Berkenbosch die vanaf het begin bij de invoering van de app is betrokken. „We hopen dat de app zo snel mogelijk in het hele land werkt”, zegt Berkenbosch.