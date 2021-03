Rutte: Als ik vertrek uit politiek, ga ik onderwijs in

VideoMark Rutte gaat, als zijn partij ‘wordt afgestraft’ bij de verkiezingen, het onderwijs in als leraar. ,,Ik geef al een paar uur in de week les, dat lijkt me leuk.”

Dat zei VVD-lijsttrekker Rutte vanmiddag tijdens een nieuwe aflevering van verkiezingsserie De Lijsttrekkers op deze nieuwssite. Hij zei overigens wel dat hij dat pas zou doen als de VVD ‘van hem af wil’. ,,Dus als het helemaal is misgegaan.” Als de nederlaag geen vertrek rechtvaardigt en zijn partij wil hem aanhouden als leider dan gaat hij ‘het liefst de Tweede Kamer in’.

In het vraaggesprek zei Rutte verder dat het ‘niet gaat lukken’ iedere woning in Nederland van het gas af te halen. Eerder deze week werd door het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) becijferd dat het een gemiddelde investering vergt van 40.000 euro per woning om een huis van het gas te halen. Rutte verdedigde wel dat meer woningen van het gas af moeten. ,,In de mix van isoleren van woningen en meer wind- en zonne-energie hebben we het wel nodig. Maar mensen moeten het in de portemonnee wel mee kunnen maken. Het stomste wat we kunnen doen is de mensen op kosten jagen. We gaan daar niet rücksichtslos mee door”, aldus de VVD-leider.

Liselot

In de uitzending kreeg Rutte nog de quizvraag welke lijsttrekker er kinderen heeft, zich presenteert als gezinsman, maar niet is getrouwd. Rutte raadde goed dat het om Wopke Hoekstra ging ‘want ik weet natuurlijk dat hij verloofd is met Liselot’, die de CDA’er nogal eens noemt als vraagbaak. Rutte grapte daarop: ,,Die bel ík ook voor advies.” Waarop de presentatrice vroeg: ,,Heeft u ook een Liselot?” Rutte: ,,Nee, díe Liselot dus, haha.”

PVV

Rutte vertelde erbij te blijven dat hij niet meer wil regeren met de PVV, ook omdat de partij uit het eerste kabinet Rutte brak vanwege bezuinigingen. ,,Als ik het programma ook weer lees...En dan is er nog de minder-Marokkanenuitspraak. Nee, het gaat echt niet gebeuren.” Of hij daarmee aangewezen is op linkse partijen? ,,Maar de PVV is ook links, echt jongens. Niet op migratie nee, maar daar is wel een rechtse meerderheid voor in de Tweede Kamer.”

Volledig scherm Mark Rutte (VVD) na afloop van een verkiezingsdebat. © ANP Rutte noemde het ‘schandalig’ dat in Bovenkarspel vanmorgen een explosief afging bij een GGD-teststraat. ,,Dat is echt verschrikkelijk. De GGD’ers helpen ons land gezond te houden en dan is er een idioot of zijn er idioten die dit doen. Ik zou zeggen: blijf daar met je tengels vanaf.”

Vaccinaties

De VVD-leider reageerde ook op het SCP-rapport, waarin staat dat de coronacrisis de samenleving dreigt te splijten, te meer als gevaccineerden straks al meer vrijheden zouden krijgen. Rutte is daar voorzichtig mee. ,,Je moet iedereen wel het gevoel geven dat we naar de eindlijn komen. Ik wil geen vaccinatiedwang en al helemaal geen plicht, maar de vraag dringt zich wel op of je mensen die niet gevaccineerd zijn, toch wat meer vrijheid kan geven door meer te testen. Maar die discussie moeten we als samenleving voeren.”

Rutte merkte overigens op dat hij ‘niet hoopvol’ is dat het kabinet komende week weer versoepelingen gaat aankondigen. Met name de horeca roert zich, deze week openden terrassen uit protest enige tijd.

