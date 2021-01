Rutte: bijna eens over reactie toeslagrapport, niet gesproken over politieke consequenties

Baudet ‘onthutst’ over vertrek Hiddema: ‘Ons corona­stand­punt was altijd hetzelfde’

5 januari Thierry Baudet heeft met ‘verdriet’ kennis genomen van het vertrek van Theo Hiddema als lijstduwer, zo schrijft hij in een verklaring. Tegelijk lijkt hij er weinig begrip voor te hebben: volgens Baudet is het standpunt over corona ‘al maanden hetzelfde’.