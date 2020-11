Rutte: bioscopen volgende week weer open

De afgelopen dagen steeg het aantal nieuwe coronabesmettingen weer. Volgens de premier heeft dat geen invloed op de beslissing om de coronamaatregelen vanaf woensdag weer te versoepelen. Toen begin deze maand een verzwaring van de maatregelen werd aangekondigd, zei Rutte daarbij dat het strengere regime maar twee weken zou duren. Het kabinet ziet geen aanleiding daar op terug te komen.

Rutte wijst op de ‘bemoedigende ontwikkelingen’. Weliswaar stijgt het aantal besmettingen weer, maar het aantal ziekenhuisopnames daalt. Wel wijst hij erop dat de ontwikkelingen nog ‘door veel onzekerheden zijn omgeven’. ,,We nemen wel aan dat de trend nog goed is.’’ Het aantal ziekenhuisopnames is nog wel te hoog, benadrukt hij ,,Hoger dan voor de zomer. De druk op de zorg is nog steeds hoog.’’

Na woensdag mogen er ook weer drie in plaats van twee gasten thuis worden ontvangen en mogen mensen met vier tegelijk buiten zijn. De afgelopen weken was dat nog twee.

Lees verder na de grafiek.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Horeca

De rest van de coronamaatregelen blijven onverminderd van kracht. Zo blijft de horeca gesloten en mag er bijvoorbeeld nog steeds geen publiek in stadions. Hoe lang dat nog gaat duren, wil Rutte niet zeggen. In elk geval tot half december, maar mogelijk langer. Komende dinsdag hoopt Rutte daar iets meer duidelijkheid over te geven. Die avond is er weer een persconferentie van het kabinet over het coronabeleid.

Rutte zegt niet te kunnen zeggen of de tijdelijke verzwaring van de maatregelen effect hebben gehad. ,,We hebben dit gedaan om het aantal besmettingen versneld terug te dringen en de druk op de zorg te verlichten. Maar we zien altijd pas na een tijdje effect.’’ Wel benadrukt hij dat ‘de modellen tot nu toe angstwekkend precies blijken te zijn’.

Bekijk al onze coronavideo's in deze playlist.

Volledig scherm Premier Mark Rutte arriveert bij zijn persconferentie na de wekelijkse ministerraad. © ANP