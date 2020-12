Rutte doet dringende oproep aan Nederland: ‘Houd je op oudejaarsavond aan alle regels’

INTERVIEW Ambassa­deur Waltmans verloor zijn vrouw bij de explosie in Beiroet: ‘Boos zijn helpt niet’

19 december Bij de grote explosie in Beiroet verloor ambassadeur Jan Waltmans afgelopen zomer zijn vrouw Hedwig Waltmans-Molier (55). Eén keer doet hij zijn verhaal. ,,Als we waren blijven staan, was ik dood geweest en had zij nog geleefd.”