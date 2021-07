Rutte door het stof om te snelle versoepelingen: ‘Een inschattingsfout, excuses daarvoor’

Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hebben maandagmiddag in een nieuw persmoment excuses gemaakt. Het nachtleven werd vrijdag stilgelegd, terwijl slechts twee weken eerder de meeste coronaregels werden opgeheven. ,,Wat toen verantwoord leek, is dat niet gebleken’’, zegt Rutte. ,,We hebben de component ‘gedrag’ niet goed ingeschat. Dat is geen verwijt naar jullie.’’

Het kabinet is nu wél kritisch over Testen voor Toegang. ,,Werken met toegangstesten is in een hele gecontroleerde omgeving getest’’, zegt De Jonge. ,,Maar vervolgens - in één weekend - in een hele ongecontroleerde omgeving toegepast. Daar hebben we al lessen uit getrokken.’’ Dat er vaccinatiebewijzen zijn verstrekt zonder twee weken te wachten, is ook een ‘inschattingsfout’, zo stelt hij.

Mensen die één prik van het Janssen-vaccin kregen, of een tweede prik van Pfizer of Moderna, konden direct daarna een toegangsbewijs krijgen voor bijvoorbeeld een nachtclub. Maar de vaccins hebben enkele weken nodig voordat ze optimale bescherming bieden. Inmiddels moet men al twee weken wachten na volledige vaccinatie om een toegangsbewijs te krijgen. De komende weken bekijkt het kabinet of Testen voor Toegang weer op grotere schaal kan worden ingezet: het is nog maar de vraag of de 1,5 meterregel kan worden losgelaten met de oprukkende deltavariant van het coronavirus.

Intensive care-arts Diederik Gommers vond dit weekeinde dat Rutte en De Jonge vrijdag tijdens de persconferentie excuses hadden moeten aanbieden voor het coronabeleid. ,,Ik begrijp niet waarom Rutte en De Jonge niet gewoon sorry hebben gezegd op de persco”, schreef Gommers zondag op Instagram. Over de persconferentie zegt Rutte nu: ,,Het was een beetje een geïrriteerde persconferentie. Er hing verzuring in de lucht en dat kwam door ons. Jullie vroegen om reflectie. Het was terecht dat jullie dat vroegen, het was niet terecht dat wij dat niet gaven.’’

Volgens zorgminister De Jonge ‘moeten we leren leven met het feit dat niet alles zich modelmatig laat voorspellen’. Over de komende periode zegt hij: ,,We weten niet zeker of het aantal besmettingen de komende week daalt of blijft stijgen. Iedereen die een risicovol contact heeft gehad, tijdens het uitgaan, in de horeca of bij een buurtbarbecue, wil ik zeggen: blijf zoveel mogelijk thuis en ontmoet zo min mogelijk mensen. Laat jezelf testen.’’

,,Ik wil graag door met deze baan, dat is helder’’, zegt demissionair premier Rutte in antwoord op de vraag of hij kan aanblijven. ,,Maar als er dingen niet goed gaan, moet je daar volstrekt open over zijn. Wij proberen dit recht te zetten.’’ Dat Rutte nu excuses maakt, wil niet zeggen dat hij ‘schuld bekent’, zegt hij desgevraagd. ,,Wij kunnen geen schuld bekennen voor iets wat we op basis van adviezen hebben besloten.’’

