Rutte: Doorpraten om gif van racisme te bestrijden, ook met Kick Out Zwarte Piet

Het gesprek tussen Rutte en de demonstranten naar aanleiding van de Black Lives Matter-demonstraties duurde bijna drie uur. Het was volgens de bewindsman ‘bijzonder’ en ‘inspirerend’. ,,Wat je al langer merkt in Nederland is dat de verschrikkelijke dood van George Floyd heel veel heeft losgemaakt. Dit brengt iets op gang waarbij we zeggen: we moeten racisme echt killen.’’



Volgens Rutte maakt de dood van de zwarte Amerikaan door politiegeweld, en de wereldwijde protesten die ook in Nederland uitbraken, duidelijk dat alle initiatieven en overheidsprogramma's om racisme uit te bannen onvoldoende zijn. ,,Het is er nog steeds.’’



De partijen hebben afgesproken door te praten. ,,Wat kan je nou doen om aan de ene kant als samenleving dit gif te bestrijden en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat mensen zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen om in deze samenleving een succes te zijn?’’ vraagt de premier, die vast wil houden aan ‘de energie die voorkomt uit de enorme emotie die we allemaal voelen’.