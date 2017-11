Rutte hekelt gedrag van 'klootzakken' in Venlose wijk Blerick

,,Politiemensen moeten hun werk kunnen doen, journalisten moeten hun werk kunnen doen. Dit is een land waar de staat en niet de straat regeert", aldus Rutte. De politie en het lokale bestuur hebben volgens hem adequaat opgetreden. Verder is het een zaak van de lokale autoriteiten, voegde hij er direct aan toe.



De overheid kan dit soort zaken niet in haar eentje oplossen, zei de premier. ,,Terecht dat Nederland in de eerste plaats ook naar de overheid kijkt om er voor te zorgen dat de mensen in het land veilig zijn", aldus Rutte, die tegelijkertijd stelt dat het daar niet bij kan blijven. ,,Het is ook een zaak van de directe familie en vrienden van deze klootzakken om hen ter verantwoording te roepen."