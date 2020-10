Rutte, Hoekstra, Wiebes en Asscher op het matje over toeslagenaffaire

Dat heeft de commissie bekend gemaakt die de parlementaire ondervraging hierover organiseert. Het zijn allemaal politieke kopstukken die in het vorige kabinet mogelijk kennis hadden van de jacht op mensen die zouden frauderen met kinderopvangtoeslag. Achteraf bleek dat 20.000 Nederlanders door hun aanvraag voor toeslag in een financiële nachtmerrie belandden.

Lodewijk Asscher was in het vorige kabinet minister van Sociale Zaken en Eric Wiebes was tussen 2014 en 2017 als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Ook de voorganger van Wiebes, Frans Weekers, wordt onder ede gehoord door de commissie.

Wie wist wat?

Inmiddels is bekend dat Asscher (PvdA) en Wiebes (VVD) al in 2014 stukken moeten hebben gekregen waaruit bleek dat mensen door de fraudejacht in grote problemen kwamen. Wat wisten zij? Bovendien had Asscher toen wetgeving in de maak die verdere ontsporing had kunnen voorkomen. Dit voorstel werd echter nooit bij de Kamer ingediend. Hoe kan dat?