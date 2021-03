Rutte: ‘In vliegende start na coronacrisis gaat Brabant voorop’

De lijsttrekkers van de zeven grootste partijen gingen zaterdagavond met elkaar in debat in Den Bosch. Wat kan de Brabantse kiezer de komende vier jaar van deze partijen verwachten? In het Debat van het Zuiden vroegen we de lijsttrekkers naar hun plannen voor Brabant. Lees hieronder alles terug in ons liveblog.

Lijsttrekkers Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Jesse Klaver (GroenLinks), Lilian Marijnissen (SP) en Lilianne Ploumen (PvdA) debatteren aan de hand van stellingen over het milieu, de woningbouw en de economie. Ook gaan we met de lijsttrekkers in op de resultaten van een representatief onderzoek onder Brabanders, waaruit onder meer blijkt dat de helft van de ondervraagden zich niet gehoord voelt door ‘Den Haag’.

Debatronde 1: veestapel

De veestapel in Brabant moet worden gehalveerd. Dat was zaterdagavond de prikkelende eerste stelling van het Debat van het Zuiden. CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra en Jesse Klaver van GroenLinks gaven het startsein voor het debat, dat meteen op het scherp van de snede werd gevoerd. De Brabantse veestapel en de daaraan gerelateerde problemen (stikstof, mest, lucht- en bodemverontreiniging) zijn dan ook een hot issue in de provincie.

Als het aan CDA ligt, de traditionele ‘boerenpartij’, is halvering van het aantal dieren niet aan de orde. Volgens Hoekstra moet ‘twee keer zo hard worden ingezet op innovatie’. ,,Gezondheid staat altijd voorop, maar we moeten naast de boer gaan staan.” Waarop Lilianne Ploumen direct interrumpeerde: ,,Het CDA laat zich gijzelen door dreigboeren", zei de lijsttrekker van PvdA. ,,Wat u wilt, kan niet. U moet keuzes maken; een keuze voor de gezondheid van Brabant.”

GroenLinks, D66 en SP denken er min of meer hetzelfde over. ,,Partijen die niet voor het fors terugbrengen van het aantal dieren zijn, nemen een groot risico met de volksgezondheid", aldus Klaver. ,,Maar niet alleen dat: ook de economische vooruitgang wordt geblokkeerd. Om te bouwen, zal de uitstoot van stikstof verminderd moeten worden.”

VVD kiest net als CDA voor verdergaande innovatie. PVV ging nog verder in de steun voor de boeren. ,,De boeren verdienen juist een groot compliment”, aldus Geert Wilders. ,,Halveren is gewoon ontzettend dom. Met de nieuwe stikstofwet brengen we de boeren naar het cachot.”

Debatronde 2: woningtekort

Het is veel te makkelijk van PVV-leider Wilders om migranten de schuld te geven van het woningtekort in Brabant, zegt Sigrid Kaag (D66). ,,123 nationaliteiten brengen een bijdrage aan de Brabantse economie. Bij AMSL, op het land, in de bouw. Laten we die mensen met respect bejegenen.”

Wilders denkt daar anders over, hij kan niet verkroppen dat 100.000 sociale huurwoningen zijn bezet door migranten met een verblijfsvergunning. ,,We moeten de woningen voor onze eigen mensen houden.” De PVV-leider viel vervolgens de partij van Kaag aan op het woningtekort. ,,D66 leverde vier jaar lang de minister die over wonen gaat. Het resultaat: één grote nul.”

De zeven lijsttrekkers zijn het over één ding eens: er moet meer worden gebouwd. Liefst een miljoen huizen in de komende tien jaar. Dat wordt nog een flinke kluif, stelde Mark Rutte. In de doorrekeningen van de programma’s komt geen van de partijen tot een miljoen woningen, stelde de VVD-voorman. Zijn missie: ,,Heel veel bouwen, onder nationale regie.” Rutte noemde Eindhoven als voorbeeld, daar zijn afspraken voor de bouw van 62.000 woningen.

,,We moeten niet alleen veel bouwen, maar ook betaalbaar”, zegt Lilian Marijnissen, SP. ,,Als we dat aan de VVD overlaten, weten we wat er gebeurt: dan zijn beleggers de baas en gaat het grote geld voorop.”

Debatronde 3: Economie

De Brabantse economie verdient een uitzonderingspositie, zo luidde de derde stelling in het Debat van het Zuiden. De zeven lijsttrekkers vielen vervolgens over elkaar heen in hun loftuitingen over het bedrijfsleven in het zuiden, met name Brainport. ,,De uitzonderingspositie heeft Brabant allang”, zei Mark Rutte. ,,In de vliegende start na de coronacrisis gaat Brabant voorop”, aldus de VVD-voorman.

Lilian Marijnissen (SP) sprak de VVD aan op de plannen om nieuwe kerncentrales te bouwen. ,,Betekent de stem voor VVD dat Brabanders ook een kerncentrale in de achtertuin kunnen krijgen? Wees daar eerlijk in.” Rutte, die zich eerder vergaloppeerde met de suggestie dat Groningen een prima plek zou zijn voor een nieuwe centrale, liet zich niet verleiden. ,,Als er geen draagvlak is, gaan we het niet doen. Net als bij windmolens en zonneweides.”

Jesse Klaver (GroenLinks) verwijt de VVD dat de partij wil bezuinigen op duurzaamheidssubsidies. ,,Bavaria wil graag aan de slag met geothermie, maar dat kan alleen met de subsidies.”

Sigrid Kaag (D66) sloot zich als laatste aan bij de collectieve lofzang op de Brabantse economie. ,,We blijven investeren in Brabantse economie. We kunnen niet gierig zijn met Brabant, want dan zijn we een dief van onze eigen portemonnee.”

Debatronde 4: ongehoord

Of VVD-leider Mark Rutte tevreden is met een 5,3; het rapportcijfer dat Brabanders geven op de vraag of ze zich gehoord voelen door Den Haag. Nee, zo blijkt. ,,Geen goed cijfer”, concludeert hij.

Lilian Marijnissen vindt dat Brabanders nog best wel mild zijn en wijst op de toeslagenaffaire. ,,Levens zijn kapot gemaakt. Huizen, banen, auto’s en zelfs kinderen zijn afgepakt. De Haagse politiek luistert niet meer naar de mensen, anders had u dit veel eerder gezien”, bijt ze Rutte toe. Hij kan niet anders dan haar gelijk geven, gezien de rol die haar partij speelde in het blootleggen van de affaire. Marijnissen: ,,Die complimenten, daar gaat het ons niet om. Het gaat ons om mensen die structureel en jarenlang vermalen werden.”

Het rapportcijfer 5,3 kwam naar voren uit onderzoek van Newcom. Daaruit bleek ook dat bijna de helft van de Brabanders het belachelijk vindt dat partijen de PVV op voorhand uitsluiten voor een kabinet. Een spekkie naar het bekkie van PVV-leider Wilders. ,,De helft van de Brabanders heeft natuurlijk helemaal gelijk. Als je echt in democratie gelooft, neem je de kiezer serieus”, oordeelt Wilders. Zijn pleidooi én het Brabantse oordeel brengen de zes lijsttrekkers naast hem niet op andere gedachten. Op de vraag wie Wilders uitsluit, gaan ook nu nog alle handen omhoog.

