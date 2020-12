Rutte kondigt sobere kerst aan, zelfs verscherpingen nog mogelijk

VIDEOPremier Mark Rutte heeft een sombere boodschap voor kerst: thuis met meer dan drie gasten aan het diner zit er niet in. Ook de horeca blijft nog dicht. Sterker nog: Rutte sluit niet uit dat er nog verscherpingen gaan komen in aanloop naar de kerstdagen.

Rutte: ,,Al een paar weken geleden zag je de eerste kerstbomen in huiskamers. Het laat zien hoe extra belangrijk kerst voor ons is. Het is een zwaar jaar voor veel mensen. Een verlies van verdriet en rouw, zeker voor hen die iemand hebben verloren. Door corona tellen we al 10.000 lege stoelen aan de kersttafel. Reden te meer dat we samen willen zijn.”

Toch heeft de premier daarover alleen maar slecht nieuws: ,,De vraag is veel gesteld: wat kan er met kerst? Het antwoord is helaas: niet meer dan de afgelopen maanden. We hadden op meer gehoopt.”

Het kabinet voelt nog steeds de druk van het aantal besmettingen. De afgelopen week nam het aantal positieve testen ook weer flink toe. Bovendien wordt het hele land getroffen en is in ‘elke leeftijdsgroep’ een toename te zien. Rutte zegt te begrijpen dat Nederland snakt naar versoepelingen, maar kan ze simpelweg niet in het vooruitzicht stellen, meent hij. Omdat het aantal besmettingen nog steeds oploopt, wordt ook de druk op ziekenhuizen groter, is de verwachting.

Rutte zei zelfs dat er in aanloop naar kerst ook nog verscherping van de maatregelen nodig zou kunnen zijn. ,,We mogen er niet voor weglopen als dat nodig zou zijn,” zei hij. Wel zegt het kabinet ‘te proberen’ om het toegestane aantal gasten met kerst ‘op drie te houden'.

Wel sloeg Rutte een alarmerende toon aan. ,,Want het gaat echt niet goed. Niet met de besmettingscijfers en niet met de ziekenhuisopnames. We zitten op meer dan het dubbele. We staan nu op een tweesprong. Of we zorgen dat het weer de goede kant op gaat, of de cijfers blijven stijgen en dan sluit ik niet uit dat we voor de kerst weer bij u terug moeten komen met strengere maatregelen. Laten we de kerstperiode zo goed mogelijk benutten door zoveel mogelijk thuis te blijven.”

Nu de teugels laten vieren, zou wel eens een hele hoge prijs kunnen hebben, redeneert het kabinet.

Horeca

Toch is ook binnen de ministersploeg ongemak dat de ‘gedeeltelijke lockdown’ voortduurt. Zo lekte er vanmiddag een interne notitie van het ministerie van Economische Zaken uit, waarin voor heropening van de horeca wordt gepleit. Het heropenen van de horeca zou het aantal besmettingen zelfs doen dalen, omdat mensen dan minder vaak dan nu thuis zouden afspreken.

Quote Door corona tellen we al 10.000 lege stoelen aan de kersttafel. Mark Rutte, Premier Zowel het ministerie als het RIVM haastte te zeggen dat het niet om doorgerekende analyses ging. Maar het toont wel aan dat er krachten in of rond het kabinet zijn die menen dat de horeca teveel schade aan het oplopen zijn door de voortdurende sluiting.

Rutte merkte nog op dat ‘we’ de horeca wel kunnen helpen door maaltijden met of rond kerst af te halen of te bestellen ‘bij uw favoriete restaurants’.

Moeheid

Rutte merkte nog op dat ‘de corona-moeheid toe aan het nemen is’. ,,Dat voelen we allemaal. Maar in het bijzonder wordt dat gevoeld in de zorg, in de verpleeghuizen. Het wordt steeds lastiger de roosters rond te maken. Alleen al om die reden moeten we ons houden aan de maatregelen, zodat die mensen wat lucht krijgen.”

Hoop

Tegelijk zette Rutte één glimpje hoop op de agenda. Het kabinet gaat de experts van het OMT laten bekijken of het ‘in januari’ weer mogelijk zou moeten worden voor mensen onder de 27 jaar in groepsverband te laten sporten.

Ook bevestigde minister Hugo de Jonge (Zorg) dat er ‘strak gecontroleerde’ proefprojecten in januari gaan plaats vinden in de cultuursector. Dat kondigde het kabinet eerder ook al aan.

