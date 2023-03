Rutte lijkt niet meer strak aan stikstofbeleid vast te houden: ‘De verkiezingsuitslag gaat rol spelen’

Rutte zei dat de winst van BBB een ‘schreeuw is’ die ‘binnen het kabinet gehoord moet worden’. Het kabinet koerste op het halveren van de stikstofuitstoot in 2030, waarbij boeren desnoods zouden worden uitgekocht.

Rutte wilde dat beleid niet herhalen. Hij zei juist: ,,Je hebt ervoor te zorgen dat je voortgang bewaakt, maar het signaal van de kiezer, en dat is een duidelijke, heb je mee te wegen. De uitslag gaat dus, dat kan niet anders, een rol spelen in het beleid. Op dit soort dossiers is het een continue proces van beleidsaanpassing.”