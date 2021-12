Rutte met ‘somber gemoed’: Harde lockdown is onvermijdelijk, we kunnen niet wachten

,,Ik sta hier met een somber gemoed”, zei premier Mark Rutte tijdens de speciaal ingelaste persconferentie met minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) en OMT-voorzitter Jaap van Dissel. ,,Een ingelaste persconferentie op zaterdagavond belooft natuurlijk niet veel goeds. Nederland gaat vanaf morgen nog een keer in lockdown, nog een keer op slot. Maar het is onvermijdelijk, we kunnen niet wachten. Het is nodig om de vijfde golf te stoppen.” In het slechtste geval overtreffen de ziekenhuiscijfers rond omikron de records van de eerste golf, berekende het RIVM.