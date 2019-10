Rutte moet handrem erop houden bij uitbreiding EU

CommentaarAlbanië en Noord-Macedonië kunnen hun droom om lid te worden van de Europese Unie weer even in de koelkast zetten. De Europese regeringsleiders zijn het op de top in Brussel niet eens geworden over het starten van toetredingsonderhandelingen met die twee landen.

Dat is een verstandig besluit. Te vaak wordt een rijdende trein niet meer stilgezet.

Een groot deel van de Europese landen dringt er al langer op aan de toetredingsgesprekken formeel te starten. Albanië en Noord-Macedonië zijn formeel kandidaat-lid sinds respectievelijk 2014 en 2010. De Europese Commissie heeft al meermaals gezegd dat de twee landen recht hebben op de volgende stap in het proces. Een groot deel van de Europese lidstaten, waaronder Duitsland, wil dat ook. Zij wijzen erop dat de Balkanlanden bij de EU moeten worden getrokken, om te voorkomen dat bijvoorbeeld Rusland, China of Turkije er te veel invloed krijgt. Vertrekkend commissievoorzitter Juncker waarschuwde zelfs voor een nieuwe oorlog in het gebied die zo kan worden voorkomen. Toch is het goed dat Nederland, Frankrijk, Denemarken en Spanje dit tegenhielden. Vooral Albanië is nog lang niet rijp voor toetreding, benadrukt premier Rutte. Zo is er nog veel corruptie.

In het verleden is echter te makkelijk omgesprongen met uitbreiding van de EU. Dat er verwachtingen waren gewekt bij de lokale bevolking, werd belangrijker gevonden dan de vraag of nieuwe lidstaten wel aan de criteria voldeden. Zo waren Roemenië en Bulgarije er nog lang niet klaar voor. Inmiddels zijn alweer gesprekken gestart met Servië en Montenegro. En ook Bosnië en Herzegovina en Kosovo bonzen op de deur.