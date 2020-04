Rutte: Mondkapjes geen alternatief voor anderhalvemetersamenleving

Het kabinet vraagt de experts van het Outbreak Management Team (OMT) om te bekijken of mondkapjes ingezet kunnen worden in sectoren waarbij geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over kappers of nagelstylisten.

Premier Mark Rutte verwacht daar dinsdag duidelijkheid over. ,,Maar een mondkapje is niet het algemene alternatief voor de anderhalvemetersamenleving.”

Rutte reageerde daarmee op vragen van de Tweede Kamer. Die wil dat het kabinet het dragen van mondkapjes meeneemt bij de exit-strategie uit de lockdown. Het gaat dan niet alleen om de professionele mondmaskers die in ziekenhuis worden gedragen, maar bijvoorbeeld ook om een stoffen bedekking van neus en mond.

Inkoop

GroenLinks-leider Jesse Klaver wil dat het kabinet bij de inkoop van mondkapjes er al rekening mee houdt dat deze ook door een deel van de Nederlanders straks gedragen gaat worden. ,,Zodat ze er straks kunnen zijn als we nodig hebben.” Nu is er in de zorg nog een gebrek aan de juiste mondmaskers en klaagt personeel van verpleeghuizen dat zij niet altijd over deze beschermingsmiddelen beschikken.

Volgens VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff is de vraag waarom Nederland het dragen van mondkapjes niet adviseert, terwijl buurlanden Duitsland en Frankrijk dat wel doen, ‘een begrijpelijke vraag’. ,,Waarom doen wij het dan niet? Bijvoorbeeld in situaties waar die anderhalve meter afstand niet kan.”

Theedoek

PVV-leider Geert Wilders zei niet te begrijpen waarom het RIVM ‘op de rem trapt’. Het instituut stelt dat het dragen van mondkapjes voor schijnveiligheid zorgt. Maar, stelde Wilders, in 2009 stelde het RIVM nog dat het dragen van een masker in een pandemie ‘cruciaal’ is. ,,Zelfs een theedoek als masker zou voor bescherming zorgen.” Ook CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma wil weten of er in de exit-strategie ‘vormen van mondbescherming’ worden ingezet. Hij heeft het over alternatieven voor de medische maskers.

Tijdens de persconferentie van gisteren zei minister De Jonge het massaal dragen van mondmaskers ‘niet wenselijk’ te vinden. Ook wees hij erop dat de schaarse mondkapjes naar de zorg moeten gaan, waar het ’t hardst nodig is.

Schaars

,,Wat is het nou?", wilde Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet weten. ,,Worden ze niet aanbevolen omdat ze niet zouden werken of omdat ze schaars zijn? En hoe komt het dan dat ze in de landen om ons heen wél worden aanbevolen?” Volgens Baudet kan de bewegingsvrijheid worden verruimd door ‘in bepaalde situaties op bepaalde plaatsen’ mondbescherming te gebruiken. Dan kan de economie weer worden opgestart.

PvdA-leider Lodewijk Asscher vroeg het kabinet de ‘kring van adviseurs’ uit te breiden en de adviezen te delen met de Tweede Kamer. ,,De keuzes worden de komende tijd politieker in plaats van alleen medisch.” Eenmansfractie Wybren van Haga wil dat er ook economen aan het team worden toegevoegd.

In de technische briefing, die donderdagochtend voorafgaand aan het Kamerdebat werd gegeven, stelde RIVM-baas Jaap van Dissel dat ook zelfgemaakte stoffen mondkapjes geen optie zijn. Volgens hem zijn die niet ‘TNO-proof’ zijn en niet de benodigde filtering hebben. In de Verenigde Staten worden die doe-het-zelf-mondmaskers geadviseerd.

Kapper

Na vragen van Kamerleden erkende Van Dissel dat mondkapjes in bepaalde situaties en voor bepaalde doelgroepen een bijdrage kunnen leveren aan de afbouwscenario’s de komende maanden. Zo kan een kapper met een mondkapje wellicht weer aan de slag. Het moet dan wel gaan om gekeurde exemplaren.

In het Kamerdebat werd ook gevraagd naar de corona-apps die het kabinet wil gaan gebruiken, maar waarover nog veel onduidelijkheid is. Met een app worden mensen gevolgd en gewaarschuwd als ze contact hebben gehad met een besmet persoon. In de andere app kunnen mensen straks eventuele corona-symptomen bijhouden.

App

Volgens ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers moet de app tijdelijk zijn, anoniem en alleen op basis van vrijwilligheid worden gebruikt. Dijkhoff en SGP-leider Kees van der Staaij stelden dat de app ‘geen doel op zich’ moet zijn. Zij willen dat het kabinet ook kijkt naar alternatieven voor een app.

Op de sprekerslijst staan dit keer alle fractieleiders. Eerder lieten de Brabantse fractievoorzitters Klaas Dijkhoff (VVD) en Lilian Marijnissen (SP) nog verstek gaan omdat zij verkoudheidsklachten hadden en thuisbleven. Vorige week deed GroenLinks-leider Jesse Klaver dat ook, omdat zijn vrouw verkouden en koortsig was.