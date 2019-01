Rutte naar Curaçao dat meer hulp wil

Na ‘ijzige’ week door VVD, gaat CDA confronta­tie aan met coalitie­part­ner

19 januari Was het eerst de beurt aan de VVD, nu zoeken CDA en D66 de randen van de coalitieafspraken op. Want amper bekomen van de wrevel over VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff en zijn uitspraken over het klimaat, gooien nu coalitiepartners CDA en D66 een steen in de vijver.